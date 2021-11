SV Neuberg: Mittelmäßig als Hauptwort

Die ganz dicken Jahre sind vorbei. Auch beim SV Neuberg, der über viele Jahre das südliche Fußball-Aushängeschild darstellte und phasenweise selbst in der Regionalliga Ost für Furore sorgte. Nach Neuberg kam niemand gerne, zumindest nicht als Gegner, denn der SVN definierte sich über Willensstärke, Einsatz und Laufbereitschaft. Das alles kann man auch der heutigen Kicker-Zunft nicht absprechen, auch wenn die Ziele kleiner sind und die Liga tiefer ist.

Zum Hinrunden-Ende rangiert man so auf Platz fünf: 13 Punkte Rückstand auf Leader Rudersdorf, 15 Zähler Vorsprung auf den Vorletzten aus Heiligenbrunn. „Hätten wir Rudersdorf noch gewonnen, wäre es eine gute Hinrunde gewesen. So war es durchschnittlich“, resümierte der Sportliche Leiter Georg Konrad und ergänzte: „Vier Heimniederlagen sind ganz einfach zu viel.“ An was es lag? Schwer zu sagen.

Offensiv hat man mit die besten Einzelkicker der gesamten Liga und auch defensiv stand man schon solide. Nur eben nicht immer. Vor allem der Ausfall von Manuel Neubauer schmerzte, der im Frühjahr wieder angreifen will. Transfertechnisch wird derweil nichts Großartiges passieren. Die Burschen verstehen sich sehr gut und bilden auch eine Einheit. Vielleicht fahndet man defensiv noch nach einem Kicker oder sucht Ersatz für Gergö Nemeth. Klar ist aber laut Georg Konrad auch: „Nach oben geht nichts mehr und für unten sind wir wohl zu gut.“