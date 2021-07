Mit dem Transfer des ungarischen Talentes Adam Woth hat Oberwart seine Transferbemühungen abgeschlossen. „Er ist sehr talentiert, spielt in der Innenverteidigung und ist für unsere erste Mannschaft eingeplant“, erklärte Sektionsleiter Michael Benedek.

Vom Trainerteam sei noch eine Verstärkung gewünscht worden, jetzt wolle man die Entwicklung des jungen Ungarn abwarten. „Es war eine komplett atypische Transferzeit für Peter [Anm. Lehner, Sportlicher Leiter] und mich. Man findet einfach keine Österreicher“, so Benedek. Und das, obwohl die Oberwarter gleich sechs einheimische Kicker zu sich lotsen konnten. Zuletzt gab es für die Spieler eine freie Woche.

„Wir hatten alle eine Woche als Pause verdient und nutzten diese zur Regeneration. Das ist aktuell ganz wichtig“, führte Benedek aus. Sein Kollege Peter Lehner weilte an den letzten Tagen der Transferzeit sogar im Urlaub auf Zypern. Kein Wunder: Durch die abgeschlossenen Planungen geriet die SVO auch nicht in Zeitdruck.

1:0 Heimsieg über Bundesligist Hartberg

Via Livestream sah der Sportliche Leiter Peter Lehner aber, wie seine Oberwarter sich am vergangenen Dienstag noch mit 1:0 gegen Bundesliga-Club Hartberg durchsetzten. „Peter hat das aus Zypern natürlich verfolgt“, freute sich Benedek. Goldtorschütze und Routinier Thomas Herrklotz war in der 73. Minute erfolgreich und sorgte so für den Testspielsieg der Oberwarter. „Ich bin absolut zufrieden. Ein schöner Prestigeerfolg, von dem wir uns aber nichts kaufen können. Was zählt, ist dann mit Cup-Beginn“, so Benedek.

Besonders gelobt wurde die gesamte Abwehr und Torhüter Tobias Bencsics vom Sektionsleiter. Jetzt steht am kommenden Samstag noch das Traditionsduell gegen das 2. Liga-Team aus Neuberg an.