Unterschützens Trainer Joachim Schwarz: „Die Luft ist draußen“

Eigentlich könnte es für Trainer Joachim Schwarz und seine Unterschützener nicht besser laufen. Herbstmeister, noch immer im BFV-Cup vertreten und der gespielte Fußball war über viele Phasen fast schon spektakulär. Das späte Cupmatch ist dem 1. Klasse-Verein jedoch ein Dorn im Auge. Denn nach dem letzten gespielten Meisterschaftsspiel gegen Goberling hat eigentlich jeder bereits für dieses Jahr mit der Kickerei abgeschlossen. „Jetzt zu trainieren ist ein bisserl zäh, auch vom Wetter her. Die Luft ist draußen“, erklärte Trainer Schwarz.

„Unser Ziel war die Winterkrone und das haben wir erreicht“, ergänzte er. Einmal wird sich jetzt aber noch intensiv auf das Burgenlandliga-Team aus Horitschon vorbereitet. „Wir haben uns auch das Match gegen Markt Allhau angesehen“, erklärte der Sportliche Leiter Christoph Kuh.

Mit der Trainingsleistung und auch der Beteiligung zeigte sich Kuh sehr zufrieden. „Wir haben aber auf zweimal die Woche reduziert“, erklärte der Sportliche Leiter und stimmte seinem Trainer zu: „Man hat aber trotzdem gemerkt, dass die Luft etwas draußen ist. Die Saison dauert einfach schon etwas zu lange an.“

Begonnen haben dafür die ersten Spielergespräche bei den Unterschützenern und am kommenden Freitag werden noch die drei besten „Trainierer“ der Mannschaft geehrt. „Das mache ich immer so. Die drei Fleißigsten bekommen eine Kleinigkeit“, schmunzelte der Coach. Für das Duell gegen Horitschon am kommenden Samstag, um 14 Uhr, gilt bereits die 2G-Regel. „Das wird uns sicher ein paar Zuschauer kosten“, so Kuh. Die Mannschaft soll durch die neue Verordnung nur minimal betroffen sein.