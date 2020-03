OBERWART/ROTENTURM - KOHFIDISCH; FREITAG, 19.30 UHR:

Flutlicht an!

Das gilt am Freitagabend fürs Oberwarter Informstadion, wo die Hausherren vom SVO das tabellarisch beste Südteam aus Kohfidisch empfangen. Die Gäste, die beim 4:1 gegen Bad Sauerbrunn schon ihr erstes Pflichtspiel 2020 bestritten, könnten bei einem etwaigen Sieg schon für eine Vor-Entscheidung in Sachen Südkrone sorgen. Nur ein kleiner Nebeneffekt für die kickende ASK-Zunft, die mit Respekt in die Bezirkshauptstadt reist. „Sie sind vor allem offensiv sehr stark“, meinte ASK-Kicker Thomas Polzer und ergänzte: „Bestes Südteam zu sein, ist schön, schöner ist aber die Planungssicherheit die wir in diesem Jahr haben. Das war in den Vorjahren quasi nie so.“ Auf Hausherrenseite erwartete man klarerweise einen extrem heißen Tanz. Sportkoordinator Peter Lehner: „Ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Unser Hauptziel für 2020 ist, nach unten schnell alles zu erledigen.“ Das habe für den Traditionsverein Priorität.

Aktuelle Infos: Einzig SVO-Kicker Dominik Doleschal war zuletzt angeschlagen, sonst können beide wohl in Bestbesetzung auflaufen.

HORITSCHON - PINKAFELD; SAMSTAG, 15 UHR:

In Horitschon beginnt das neue Pflichtspiel-Jahr für den SC Pinkafeld. Ein schweres, aber kein unlösbares Los. „Uns erwartet ein kampfbetontes Spiel. Wir müssen voll dagegenhalten“, sagte der Sportliche Leiter Alex Diridl und Coach Florian Hotwagner ergänzte: „Ich erwarte, auch in Hinblick auf unsere beiden dann folgenden Gegner aus Deutschkreutz und Siegendorf, eine konzentrierte Leistung. Wir dürfen nicht blauäugig dorthin fahren. Uns muss bewusst sein, dass wir eine sehr gute Leistung brauchen werden.“ In dieser Woche gilt es, die richtige Bereitschaft zu finden und laut Coach Hotwagner in den „Meisterschafts-Modus“ überzugehen. Da sei man auf prinzipiell gutem Weg.

Aktuelle Infos: Sicher fehlen Niko Nagy wegen einer Sperre und Lukas Kirnbauer aufgrund einer Verletzung. Offen blieben die Einsätze von Andi und Stefan Diridl, Lukas Zapfel und Thomas Reisenhofer.

SIEGENDORF - ELTENDORF; SAMSTAG, 15 UHR:

Beim sehr wahrscheinlichen Meister aus Siegendorf startet ein rund erneuerter SV Eltendorf in das Frühjahr. Die schwerste Prüfung gleich zu Beginn, was man beim SVE durchaus positiv wahrnahm. „Es kann schon ein Vorteil sein, dass wir sie gleich im ersten Spiel haben. Klar ist aber auch, dass ganz Eltendorf schon einen Punkt nehmen würde“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer, während Trainer Denis Kulovits anfügte: „Sie sind der angehende Meister und wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Es beginnt bei 0:0 und dieses gilt es vorrangig zu verteidigen.“

Aktuelle Infos: Nik Wukitsevits und David Kossits fehlen gesperrt – der restliche SVE-Kader sollte mit an Bord sein.

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - GÜSSING; SAMSTAG, 17 UHR:

Mit einem Aufsteiger-Duell beginnt die Rückrunde für den „neuen“ SV Güssing. Es geht nach Oberpetersdorf und die Wichtigkeit der Begegnung war den Verantwortlichen bewusst. Man könnte einen direkten Gegner auf Distanz halten oder im besten Falle gar auf sechs Punkte davonziehen. „Wer weniger Fehler macht, wird gewinnen“, erklärte Obmann Hannes Winkelbauer und führte das auch noch weiter aus: „Wichtig wird sein, die Null zu halten. Offensiv sind wir dann immer für ein Tor gut. Wir müssen kompakt stehen, wenig zulassen und Fehler vermeiden.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Neo-Trainer Jochen Keglovits, der über den Winter beim Traditionsverein aufschlug: „Uns erwartet ein kampf- und laufstarker Gegner, dazu wohl keine allzu guter Wiese. So wird es wichtig sein, dass wir kompakt stehen und kein Tor bekommen. Vorne haben wir dann mit Roman Rasser und anderen die Qualität, zu treffen.“

Aktuelle Infos: Kevin Zinkl, Michi Kulovits, Moritz Antoni und Mark Horvath verpassten den letzten Test gegen Mühlgraben (4:2). Einzig Innenverteidiger Horvath könnte beim Auftakt fehlen. Die anderen drei sollten im Normalfall wieder zurückkehren.

MARKT ALLHAU - LEITHAPRODERSDORF; SAMSTAG; 17 UHR:

Zuletzt lief es beim UFC aus Markt Allhau richtig gut. Erst gewann man gegen die beiden steirischen Landesligisten aus Ilz und Lafnitz jeweils mit 1:0, ehe man am Samstag ein 4:2 im abschließenden Probelauf in Eberau folgen ließ. So scheint man gerüstet für den Start gegen Leithaprodersdorf, die in der Hinrunde phasenweise mit Offensiv-Fußball zu begeistern wussten. Man ist im Süden also gewarnt, denn vor allem über die Außenbahnen sind die Nordburgenländer brandgefährlich. Dazu kommt die Allhauer Personalsituation, die mit drei Gesperrten durchaus besser sein könnte. „Wir werden einen guten Tag brauchen, auch wenn sie für uns schwer einzuschätzen sind“, analysierte Pressesprecher Ewald Musser. Keine Ausreden gibt es derweil für Cheftrainer Herbert Oberrisser. Dieser hätte seine fehlenden Kräfte natürlich nur zu gerne im Kader gehabt, aber so können sich eben andere beweisen. „Wir müssen die Mannschaft sein, die es von der ersten Minute an mehr will und ihnen zeigen, dass die Punkte bei uns bleiben. Wir ließen schon im Herbst viel zu viel liegen.“

Aktuelle Infos: Mario Tackner, Paul Zupanko und Jan Stipsits fehlen gesperrt. Der restliche Kader sollte derweil, sofern in dieser Woche nichts passiert, mit an Bord sein.