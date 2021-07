Ziele sind in Sulz sehr klar definiert .

UFC Gerersdorf-Sulz. Mit einem 6:3-Sieg im letzten Vorbereitungsspiel gegen den SV Ollersdorf startet der UFC Gerersdorf-Sulz am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Eltendorf in die neue Spielzeit. Zum Start sollen gleich drei Punkte auf das Konto des UFC gehen.