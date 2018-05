Während der Neudauberger Robin Goger beim Gösser Open in der Steiermark den Cut nicht schaffte, gab es für den Oberwarter Uli Weinhandl ein zufriedenstellendes Ergebnis. Mit sieben unter Par sicherte er sich Platz elf. Weinhandl gab bereits am Freitag von Beginn an Vollgas und lag nach nur vier Löchern bei drei unter Par. Danach ließ er es etwas ruhig angehen, vor dem Schlusstag lag er auf dem neunten Platz.

„Der Platz war hier für jeden schwierig zu spielen, der Regen hatte ihn schon ordentlich aufgeweicht. Das sah man auch am Cut, denn so hoch war er bisher wohl noch nie“, sagte der Südburgenländer, der Profi und Freunde Martin Wiegele als Caddie dabei hatte. Er verpasste die Top-Ten nur knapp, hätte übrigens Zweiter werden müssen, um sich für die Shot Clock Masters, das European Tour-Event in Atzenbrugg von 7. bis 10. Juni, zu qualifizieren. „Natürlich hatte ich mir mehr erwartet. Ich bin aber nicht traurig über das Resultat, auch wenn es besser für mich laufen hätte können..“

Verpasse den Cut. Für den Neudauberger Robin Goger war beim Gösser Open vorzeitig Schluss. | BVZ, zVg

Der Südburgenländer trainierte im Winter in Amerika und absolvierte eine gute Vorbereitung. Die Saison läuft noch lange, dennoch hofft er, dass das Vorhaben, früher oder später aufzusteigen aufzusteigen, endlich klappt. „Das ist das Ziel von jedem Profigolfer, ich bin zuversichtlich.“

Weinhandl wird nun bei zwei Pro-Am-Turnieren in Österreich und Deutschland am Start stehen. Das nächste große Turnier für ihn – auf der Alps Tour – beginnt am 15. Juni in Spanien.