Spät, aber doch, ließ es Bernd Wiesberger beim BMW International in München krachen. Der Starttag zerrte an den Nerven der Teilnehmer, die teilweise bis zu drei Stunden — wegen Schlechtwetter — warten mussten. Darunter auch Bernd Wiesberger, der mit einer 72er-Runde in das Turnier startete und am zweiten Tag durchaus unter Druck stand, was das Meistern des Cuts betraf.

Starke 65er-Runde am Finaltag

Der Südburgenländer notierte dann eine 70 und ging von Position 47 in das Wochenende. Die Ausgangslage konnte am Moving Day nur unwesentlich verbessert werden, ein tiefer Score blieb aus (71). Das beste Golf bot der Oberwarter dann am Finaltag, wo Wiesberger ein Birdie-Feuerwerk ablieferte. Vier Birdies, zwei Eagles und nur ein Bogey bedeuteten am Ende die mit Abstand beste Runde beim BMW International und eine deutliche Rangverbesserung unter die Top-20. Letztlich wurde es Platz 16 für Wiesberger, der allerdings die Qualifikation für das einzige Major-Turnier auf europäischen Boden, „The Open“ in Großbritannien, noch nicht in der Tasche hat.

Zwei Chancen auf ein Ticket bieten sich noch bei den Scottish Open (11. bis 14. Juli) und den Irish Open (4. bis 7. Juli). Davor nimmt Wiesberger noch eine Woche Pause. Den Turniersieg in München sicherte sich übrigens Andrea Pavan im Stechen gegen Matthews Fitzpatrick. Der Steirer Matthias Schwab wurde starker Dritter.