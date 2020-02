Beim Turnier in Dubai vor zwei Wochen sei am Freitag ein Problem aufgetreten, bei einer Untersuchung sei aber nur eine geringfügige Sehnenentzündung diagnostiziert worden, schrieb Wiesberger am Montag auf Facebook. "Ich erwarte keine zukünftigen Probleme."

In Dubai und in der darauffolgenden Woche in Dschiddah hatte der Burgenländer den Cut verpasst. "Nach einer soliden ersten Woche in Abu Dhabi hatte ich leider zu viele Fehler in meinem Spiel", sagte Wiesberger nach seinem Saisonauftakt mit drei Turnieren in Serie. Diese Woche hat er Trainingstage eingeplant, der nächste Start erfolgt wie für Matthias Schwab beim hochdotierten Bewerb der WGC-Serie ab 20. Februar in Mexiko.