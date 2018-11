Sein Schicksal begann für den Bad Tatzmannsdorfer Heribert Petermann vor fünfeinhalb Jahren im Zuge eines Unfalls mit einer Kehrmaschine am Flughafen in Wien-Schwechat, die ihn rammte. „Es ging alles so schnell. Die Leute um mich wollten mir helfen, doch sie brachten mich nicht raus. Dann fuhr der Wagen zurück und somit ein zweites Mal über meine Beine. Jetzt muss ich mit Prothesen spielen“, beschreibt Petermann, der in seinem Golfclub in Bad Tatzmannsdorf mit einem 24er-Handicap aktiv ist – nicht aufgab und sich zurück ins Leben kämpfte. Vorige Woche meldete er sich bei der Weltmeisterschaft für Rollstuhlfahrer auf Mallorca mit einer Glanzleistung zurück. Im Club de Golf Son Antem wurde die erste internationale Wheelchair Golfs Open Championships ausgetragen. 40 Athleten aus allen Teilen der Welt waren dabei, darunter eben auch die beiden österreichischen Vertreter, der Bad Tatzmannsdorfer Heribert Petermann und sein Vorarlberger Kollege Edgar Amann.

In der Bruttowertung holte sich der Niederländer Richard Kluven vor dem Argentinier Mariano Tubio und dem Kanadier Nick Taylor Gold. Amann (GC Montfort Rankweil) belegte vor Petermann den neunten Platz.

Noch besser verlief es für Petermann schließlich in der Nettowertung, wo das eigene Handicap berücksichtigt wird. Dort holte sich der 72-Jährige vom GC Bad Tatzmannsdorf mit 81 Nettopunkten klar den Sieg.

„Das war der größte Erfolg für mich in meiner Karriere. Ich habe super gespielt und kann nichts Negatives sagen. Besser hätte es für mich nicht laufen können.“