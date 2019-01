Nach einer erfolgreichen Saison bereitet sich die 18-jährige Olbendorferin derzeit mit etwas anderen Trainingsmethoden auf ihre weitere Karriere als Golferin vor. „Mein letztes Turnier habe ich im Oktober gespielt, aktuell liegt der Fokus beim Fitnesstraining“, erklärt Isabella Holpfer. Mit Physiotherapeut Lukas Ehrenhöfer an ihrer Seite konzentriert sie sich darauf, Schwung und Länge bei ihren Golfschlägen zu verbessern. Dabei helfen soll das Gewichtheben. „Es hilft mir, mehr Power in meinen Schwung zu generieren und an Länge zu gewinnen.“

Um aber auch in der spielfreien Zeit das Golfen zu verbessern, trainiert sie im Reiters Golf & Country Club in Bad Tatzmannsdorf. „Dort habe ich die optimalen Bedingungen mein Spiel zu verbessern. Ich kann hier an den Distanzen und am Putten arbeiten und die Driving Range nützen“, erklärt die junge Sportlerin. Die Indooranlage in der Golf-HAK Stegersbach, die sie aktuell noch besucht, ist für Holpfer ebenfalls ein perfekter Platz, um das Putten zu trainieren.

In die neue Saison startet die Schülerin mit der Portugiesischen Damen Amateur Meisterschaft (30. Jänner bis 3. Februar) im Montado Golf Club. „Ich reise einige Tage vor Turnierbeginn an, damit ich Proberunden spielen kann. Es ist wichtig, sich in dieser Zeit an die Grüngeschwindigkeit zu gewöhnen, um wieder das Gefühl für das kurze Spiel zu bekommen.“ Es starten 23 Spielerinnen aus den Top-200-Amateuren der Welt. „Ich hoffe, ich kann mich darunter beweisen.“