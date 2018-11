Die Schülerin der Handelsakademie Stegersbach befindet sich seit ihrem 13. Lebensjahr in Kontakt mit Schulen in Amerika. Sie erkannte schon damals die Liebe zum Golfsport und möchte Profisportlerin werden.

Daher verbrachte sie ihre Herbstferien auf Universitäts-Erkundungstour durch Amerika. „Isabella hat sich einige Schulen angesehen, offizielle Einladung gab es noch keine, da der Vertrag erst im Herbst 2019 unterschrieben wird. Es gibt ganz strenge Richtlinien“, erklärte Vater Günter Holpfer.

Sie nahm sieben Studieneinrichtungen und ihre Golfprogramme genau unter die Lupe. Nach Abschluss der Matura in Stegersbach, wird sie nach Amerika wechseln, wobei sie von 2020 bis 2024 als Amateurin bei den Turnieren teilnimmt und erst danach in den Profisport einsteigt. „Ich hatte in Amerika die Qual der Wahl. Aber ich habe mich sofort am Campus der Universität von Georgie in Athens (Anm.: UGA) wohlgefühlt“, resümierte die Südburgenländerin. Die Universität verfügt über einen eigenen Golfplatz mit ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten. Außerdem steht dort den Spielern ein luxuriös ausgestattetes Klubhaus zur Verfügung. „Die Fitnesseinrichtungen sind top. Ich freue mich schon auf meine Zeit als ‚Bulldog‘. Ich fand keinen einzigen negativen Punkt in Athens“, berichtete die Schülerin glücklich über ihre lange vorbereitete Entscheidung.

Gutes Omen: Holpfer könnte Straka folgen

Der 25-jährige Wiener Sepp Straka ist der zurzeit einzige österreichische Golfspieler, der sein Geld auf der höchsten Profitour in Amerika verdient. Er absolvierte ebenfalls die UGA – ein gutes Omen für Holpfer, die ihm 2024 als erste Österreicherin auf der US-Tour folgen könnte.

Die Vorbereitungen für 2019 sind bereits voll im Gange. Gestartet wird Ende Jänner bei den Damen-Amateurmeisterschaften in Portugal.