Anfang August ist die Südburgenländerin nach bestandener Matura an der Bundeshandelsakademie Stegersbach nach Georgia geflogen. Dort besucht sie für die nächsten vier Jahre die University of Georgia und ist ein Teil des Damen College Golf-Teams. Der Unterricht auf der Universität begann am 20. August, ihre Woche ist extrem verplant und Holpfer ist fast jede Minute beschäftigt.

Die Woche beginnt Montagmorgen um sechs Uhr in der Früh, im Fitnessstudio mit einem Team-Workout, danach geht es zum Golftraining, am Nachmittag hat sie Uni. So schauen Montag, Mittwoch und Freitag aus. Donnerstag und Dienstag ist der Ablauf umgekehrt. An diesen Tagen hat Holpfer kein Team-Workout, sie besucht von acht bis 12.30 Uhr die Schule, am Nachmittag findet dann Golftraining statt.

„Wir sind zehn Damen im Team und für die College-Turniere qualifizieren sich immer nur die besten Fünf“. Daher werden mehrmals pro Woche immer Qualifikationsrunden gespielt. Für die Georgia Bulldogs geht die College Golf-Saison in Arkansas beim „Blessings Intercollegiate“ los. Isabella Holpfer hat sich für das erste Turnier qualifiziert und freut sich schon sehr auf ihr erstes Antreten und auf die Möglichkeit, die Georgia Bulldogs dabei zu vertreten. Das Turnier findet von 5. bis 7. Oktober im Blessings Golf Club in Fayetteville, Arkansas statt. Sowohl das Damen- als auch das Herren Team aller SEC (Southeastern Conference) Universitäten werden dort vertreten sein. Das Turnier wird auch im Golf Channel übertragen.