Im Golfclub St. Leon-Roth, in der Nähe von Heidelberg, war auch Isabella Holpfer dabei, als sich Europas Top U18-Mädchen und Burschen bei den internationalen deutschen Meisterschaften trafen. Die Südburgenländerin setzte sich nach ihrem dritten Platz bei einem Pro-Turnier in der Schweiz vor vier Wochen hohe Ziele, die aber nicht in Erfüllung gehen sollten.

Holpfer spielte an den drei Tagen 14 Birdies und ein Eagle, doch die Fehlerquote auf den anderen Löchern war zu groß, es reichte bei einem Gesamtscore von +1 nach 54 Löchern nur zum 48. Rang im mit über 100 Teilnehmern starken Feld. „Bei diesem Turnier hätte ich vom ersten Tag an tief scoren müssen, da die Bedingungen meistens perfekt waren und auch der Platz dies zuließ. Aufgrund einiger Fehler ist es mir jedoch nicht gelungen, mich ins Spitzenfeld zu katapultieren“, analysierte die Schülerin der Handelsakademie Stegersbach.

Viel Zeit zum Nachdenken gibt es für sie aber nicht. Nun folgt eine intensive Woche in der Schule, bevor sie zum Highlight der Saison – den Britischen Damen Amateurmeisterschaften nach Irland – abfliegt. „Es wird sicher ein tolles Turnier im berühmten Royal County Cown Club“, freut sich Holpfer auf die nächste Herausforderung und meint abschließend noch dazu: „Irland war bisher immer ein guter Boden für mich. Das soll auch so bleiben.“