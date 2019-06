Das erste Saisonhighlight fand für Isabella Holpfer mit den Britisch Amateur Meisterschaften der Damen im Royal County Down Golfclub in Nordirland statt. Bei typisch irischem Wetter – kalt, windig und regnerisch – musste sie den Cut der besten 64 von 144 Golferinnen aus der ganzen Welt überstehen.

Im K.O.-System war ihre Gegnerin zu stark

Die Südburgenländerin begann am ersten Tag spät, es galt, bei immer schlechter werdenden Bedingungen die Schlagverluste halbwegs zu minimieren, um in Reichweite der Cutlinie zu bleiben.

Das gelang Holpfer mit einer +4-Runde auch. Mit einer zwei unter Par-Runde, eine der besten des Folgetages, erreichte sie souverän als Zwölfte den Einzug in die Matchplay-Phase, wo es im K.O.-System Dame gegen Dame ging. Gegen eine um vier Jahre erfahrenere US-College-Spielerin aus Dänemark war dann aber Schluss. „Leider startete ich eher schlecht in die Runde und geriet daher sehr bald in Rückstand.“ Dennoch bewies Holpfer Kämpferherz, kam zurück und glich bis zum elften Loch wieder aus. Die letzten acht Bahnen spielten beide Frauen in Top-Form, es kam zum großen Showdown am letzten Loch, das mit 16 Bunker links und rechts der Bahn ausgestattet ist.

„Bin mit meiner Leistung zufrieden“

Beide setzten ihre Abschläge perfekt nach 240 Meter in die Mitte des Fairways. „Unsere Bälle lagen so knapp nebeneinander, dass ich meinen sogar markieren musste“, erzählte die junge Schülerin. Doch ihr Ball landete zu weit rechts im längeren Gras und daher verlor sie das Loch mit Par gegen Birdie und schied vorzeitig aus. „Ich bin mit meiner Leistung dennoch zufrieden. Man benötigt auch ein wenig Glück, um zu gewinnen.“ Am Montag und Dienstag schob sie noch ein Training ein, ehe sie direkt nach Schweden zum nächsten Turnier abhob.