Ausgerechnet auf dem Platz, wo Bernd Wiesberger vor zwei Jahren triumphierte und gleichzeitig seinen letzten Titel auf der European Tour holte, gelang ihm das beste Resultat nach der langen Verletzungspause. Das absolute Topergebnis blieb zwar aus, mit vier richtig soliden Runden, bei denen auch wieder Weltklasse-Momente dabei waren, schaffte der Oberwarter am Ende aber Platz 14 und tankte damit viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Wiesberger scheint wieder Richtung Topform zu gelangen – das war letztlich die wichtigste Erkenntnis des China-Auftritts. Mit einem Tick mehr an Beständigkeit wäre definitiv ein Top-Ten-Resultat möglich gewesen: 17 Birdies und drei Eagles standen auf der Habenseite. Allerdings kassierte der 33-Jährige auch zwei Double-Bogeys, die am Ende dann eben den besagten Spitzenplatz verhinderten. Dennoch: Die Formkurve stimmt.

Mit dabei beim ersten Event in Europa

Besagte Formkurve kann bereits am morgigen Donnerstag weiter nach oben zeigen. Da startet Bernd Wiesberger dann beim British Masters in England – interessanterweise des erste Turnier der European Tour, das tatsächlich auch in Europa steigt. Bislang war die Serie in Asien, Afrika und Australien.