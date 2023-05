Uli Weinhandl: „Es lief nicht nach Wunsch“

Den Titel vom Vorjahr verteidigte der Oberwarter bei der Par-3-Meisterschaft in der Steiermark zuletzt gekonnt. Noch dazu bewies er im Stechen, bei dem fünf Spieler mit fünf unter Par gelandet waren, Nervenstärke und spielte seine Qualität auf den kurzen Schlägen aus. „Ich setzte mich im zweiten Extra-Lock gegen die Konkurrenz mit Birdie durch, es war ein toller Auftakt vor dem Gösser Open“, resümierte Weinhandl, der sich über den erneuten Sieg freute. Der mentale Schub sowie der einhergehende sportliche Tatendrang brachte im darauffolgenden Alps-Tour-Turnier – den „Gösser Open“ in Maria Lankowitz – dann aber nicht den erwünschten Erfolg: „Leider lief dieses Turnier dann nicht nach Wunsch für mich.“

Die Wetterkapriolen erschwerten das Spiel des 46-Jährigen, Weinhandl kam nicht zurecht. „Wenn das zusammentrifft, ist nicht viel möglich. Für mich war nach neun Löchern schon der Rückstand zu groß.“ Am Ende wurde es lediglich der geteilte 98. Platz. Bereits am Sonntag reist Uli Weinhandl zum Alps Tour-Turnier in den Golf Club La Pinetina in der Nähe von Mailand „Ich versuche, mein Bestes zu geben. Das Ziel für die Zukunft bleibt weiterhin die große Tour (Anm.: die DP World Tour), es geht aber wieder mal Step by Step“, gibt sich Weinhandl weiter fokussiert.