Es hätte der größte Erfolg seit Jahren für Uli Weinhandl beim Nazionale Open in Rom werden können. Der Oberwarter fand sich in Italiens Hauptstadt recht gut zurecht und bewältigte das anspruchsvolle Gelände am ersten Tag mit 72 (Par) Schlägen. Mit Clemens Gaster und Michael Ludwig brachten sich neben ihm noch zwei weitere Österreicher in Cut-Position.

Am Samstag riss der Faden bei Weinhandl

Am Freitag marschierte der Südburgenländer mit einer fehlerlosen 64 – der Routinier nahm dabei gleich acht Birdies mit – bis an die Spitze nach vor und startete mit einem Schlag Vorsprung auf den Franzosen Teremoana Beaucousin in den Finaltag. Mit Felix Schulz, Timon Baltl, Hans Peter Bacher und dem Neudörfler Markus Habeler stemmten noch vier weitere heimische Profi-Golfer den Cut. Am Samstag setzte Uli Weinhandl sein Spiel fort und nahm vom anfänglichen Par fünf ein Birdie mit. Doch dann riss wie aus dem Nichts der gewinnbringende Faden ab, er fuhr zwei Bogeys und sogar ein Doppelbogey ein.

Erst gegen Ende der Runde sammelte er noch drei Birdies und drehte so sein Score noch einmal auf Level Par zurück. Ein abschließendes Par fünf Bogey ließ aber nicht mehr als die 73 (+1) zu. Damit erzielte er zwar den sehr starken dritten Rang, ließ aber mit den vielen Fehlern den möglichen Sieg liegen. Diesen schnappte sich Lokalmatador Enrico Di Nitto bei gesamt zehn unter Par.