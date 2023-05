Weinhandl verteidigte seinen Titel

Nach zwei Runden hatten mit Weinhandl, Routinier Markus Brier, den beiden Steirern Thomas Austin und Christoph Kuttnigg sowie dem Schweizer Daniel Gurtner nicht weniger als fünf Spieler das Leaderboard mit 49 Schlägen (-5) angeführt.



„Kurze Eisenschläge zählen zu meinen Stärken, und das kommt mir bei diesem Format mit Sicherheit entgegen. Ich freue mich, dass ich mit einem Sieg bei einer Österreichischen Meisterschaft in die Woche gestartet bin. Jetzt gilt es, bei den Gösser Open an diese Leistung anzuschließen“, sagte Weinhandl, der ab Donnerstag zu den heimischen Hoffnungsträgern bei dem mit 40.000 Euro dotierten Alps-Tour-Turnier in Maria Lankowitz zählt.