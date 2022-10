Wiesberger bei LIV-Turnier in Bangkok auf Platz 35

Werbung

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich am zweiten Tag des LIV Golf Invitational in Bangkok auf den 35. Platz verbessert. Nach einer 73er-Runde zum Auftakt spielte der Burgenländer eine 69, bei 47 Teilnehmern liegt er aber immer noch weit zurück. Deutlich in Führung ist Eugenio Lopez-Chacarra nach einer 63er-Runde, der Spanier hat nun fünf Schläge Vorsprung auf seine ersten Verfolger und 14 auf Wiesberger.