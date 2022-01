Wiesberger in Abu Dhabi mit 67er-Runde auf Rang 22 verbessert

Mit einer 67 war die dritte Runde seine bisher beste bei dem mit acht Millionen US-Dollar dotierten Event. Sechs Birdies (Schlaggewinne) stand beim 36-Jährigen nur ein Bogey (Schlagverlust) gegenüber. Sein Rückstand mit gesamt drei minus Par auf den führenden Schotten Scott Jamieson beträgt acht Schläge.

"Ein besserer Tag in der Wüste heute", schrieb Wiesberger in den sozialen Medien. "Ich habe solide gespielt und bin bereit dafür, am Sonntag einen niedrigen Score zu spielen." Am Freitag war Österreichs Nummer eins mit 77 Schlägen im Klassement abgestürzt, begonnen hatte er am Donnerstag mit einer 69. Nun beträgt sein Rückstand auf die Top Ten drei Schläge. Seine Landsleute Matthias Schwab und Lukas Nemecz haben nach zwei Runden den Cut verpasst.