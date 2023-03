Wiesberger: Mexiko war keine Reise wert

Werbung

Und das lag weniger am Golfspielen, sondern viel mehr an einem richtig bitteren Umstand. Der 37-Jährige kämpfte mit einer Lebensmittelvergiftung, die ihn schwer beeinträchtigte und ein optimales Golf unmöglich machte. Die ersehnte Top-Platzierung war somit nicht zu erreichen. Selbstkritisch meinte der Bad Tatzmannsdorfer auf Twitter: „Spiele nicht Golf, wenn du dich in der Nacht vor dem Spiel mit einer Lebensmittelvergiftung herumschlägst.“

Das schlug sich letztendlich auch im Endergebnis nieder. Mehr als Rang 44 kam am Ende nicht heraus bei der millionenschweren Tour, die von Saudi Arabien finanziert wird. Das Trostpflaster in Form eines Preisgelds von 127.000 US-Dollar kann sich aber durchaus sehen lassen und unterstreicht deutlich, dass auf der LIV-Tour richtig gut zu verdienen ist.

Den Sieg sicherte sich Charles Howell. Der US-Amerikaner streifte für seinen Turniersieg eine stolze Prämie von vier Millionen US-Dollar ein. Die nächste Chance auf ein besseres Resultat auf der LIV-Tour gibt es von 16. bis 18. März, wenn die junge Turnierserie in den USA abschlägt. Im „The Gallery Golf Club“ in Arizona geht es dann wieder um ein riesiges Preisgeld von insgesamt 20 Millionen US-Dollar.