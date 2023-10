Zufrieden beim Putten

Mit den Georgia Bulldogs ging es für die Südburgenländerin bereits einen Tag vor Beginn des Windy City Classic-Turniers nach Chicago. Nachdem die Gruppe eine Bootstour genoss, ging es endlich auf den Platz. Das Turnier verlief über drei Runden.

Im Team unter den Top-Ten

Am ersten Tag bewältigten Holpfer und ihr Team 36 Löcher, am zweiten Tag ging es über 18 Löcher. Die Olbendorferin startete an beiden Tagen als erste Spielerin um 7.30 Uhr.

Mit Runden von +4, +1 und +2 erzielte sie den 67. Rang, mit ihren Bulldogs landete sie gesamt auf Rang acht. Holpfer war über alle drei Runden sehr zufrieden mit ihrem Putten. „Mein langes Spiel ließ speziell in der ersten Runde ein wenig nach. Danach wurde es aber immer besser. Die Grüns waren sehr geschützt vor Bunkern und das Rough war sehr dicht“, resümierte Holpfer. Pause gab es für sie keine.

Gleich nach der letzten Runde ging es zurück nach Atlanta. Dort musste sie am nächsten Tag einen Test in Advertising absolvieren. Rund 72 Stunden mit Schule, Fitnesstraining und Golftraining später ging es sofort wieder ab zum Flughafen. Das nächste Turnier in der Nähe von Chicago im Medinah Golf Club startete bereits nach Redaktionsschluss.