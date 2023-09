Letzter Kraftakt für Tina Hetfleisch und Emma Eberhardt

Das Weltcup-Finale in Marbach (Schweiz) verlief für die zwei Vertreterinnen aus dem Südburgenland, Tina Hetfleisch (Oberdorf) und Emma Eberhardt (Rettenbach), großteils nach Wunsch. Vor allem Eberhardt überzeugte, fuhr im Slalom auf Platz zwei und jubelte über das Podest. Für Hetfleisch reichte es immerhin zu den Top-Ten. „Marbach zähle ich zu den schwierigsten Hängen im Weltcup. Ich bestritt dort mein erstes Rennen“, erzählte Eberhardt. Sie absolvierte ihren ersten Bewerb im Slalom sehr befreit und freute sich danach auch im Riesentorlauf über den zweiten Platz. Im Super-G lief es nicht so gut, „ich weiß jedoch, dass ich mich in dieser Disziplin noch verbessern kann“, so Eberhardt. Bei Hetfleisch war die Luft hingegen ein wenig draußen: „Es war eine der schwierigsten Saisonen der Karriere. Ich bin aber trotzdem zufrieden mit meiner Leistung.“ Pause gibt es nur eine kurze, bereits heute, Donnerstag, reisen sie weiter nach Neudorf in Deutschland zum FIS-Finale. „Ich möchte in jeder Disziplin angreifen und noch Punkte für den Juniorencup sammeln“, so Eberhardt. Für Hetfleisch könnte das FIS-Finale gar noch zum ganz großen Event werden. Die Oberdorferin startet in Neudorf im Gelben Trikot, führt in der Gesamtwertung und peilt auch den Sieg im Junioren-Weltcup an. „Es wäre schon toll, wenn ich mein großes Ziel erreichen könnte“, so Hetfleisch.

Die Oberdorferin Tina Hetfleisch (l.) will beim FIS-Finale in Deutschland durchstarten. Foto: NOEN