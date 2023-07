Ein WM-Top-Event vor der Haustüre

Die vergangene Saison hätte für die Bad Tatzmannsdorferin Emma Eberhardt in den technischen Disziplinen und die Oberdorferin Tina Hetfleisch in den Speed-Bewerben kaum besser verlaufen können. Dabei krönten beide ihre Saison mit Junioren-WM-Gold in Deutschland. So ist es keine Überraschung, dass sie bei der FIS Grasski Junioren-WM, die vom 2. bis 6. August am Rettenbacher Hang über die Bühne geht, zu den ganz großen rot-weiß-roten-Hoffnungen zählen.

„Sie sind die Grasski-Aushängeschilder des Burgenlandes“, sagte etwa Landesrat Heinrich Dorner und ergänzte: „Ich bin überzeugt davon, dass sie sich vor allem auf ihrer Heimpiste gut präsentieren werden.“ Die Erwartungshaltung ist aus österreichischer Sicht groß. Klarerweise, denn zuletzt gab es im deutschen Neudorf insgesamt zwei Goldene, zwei Silberne und fünf Mal Bronze. Zum dritten Mal richtet der 450 Einwohner zählende Ort eine Junioren-WM aus. Das macht stolz, wie auch Grasski/Ski Austria-Referatsleiter-Stellvertreter Daniel Gschwandtner sagte: „Als gebürtiger Rettenbacher freut es mich natürlich doppelt. Wir sind alle bereit für das Top-Event.“

Sport-Landesrat Heinrich Dorner (r.) drückt Emma Eberhardt und Tina Hetfleisch (v.l.) für die Junioren-WM die Daumen. Foto: Landesmedienservice Burgenland

Das Programm

Mittwoch, 2. August, 18 Uhr: Eröffnungsfeier am Dorfplatz. Donnerstag, 3. August, 15 Uhr: Super G. 19 Uhr: Siegerehrung. Freitag, 4. August, 11 und 15 Uhr: Super-Kombination. 19.30 Uhr: Siegerehrung. Samstag, 5. August, 11 und 15 Uhr: Slalom. 19.30 Uhr: Siegerehrung. Sonntag, 6. August, 10 und 12.30 Uhr: Riesentorlauf, anschließend: Siegerehrung. 14.30 Uhr: Abschlusszeremonie.

Infos: www.sz-rettenbach.at.