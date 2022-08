„Einfach unbeschreiblich“: Medaillen für Hetfleisch und Eberhardt

Vollbild

Präsentierten ihre Medaillen. Tina Hetfleisch und die Rettenbacherin Emma Eberhardt (v.l.). Ein großes Fest für die Weltmeisterin. Die Oberdorferin Tina Hetfleisch (2.v.l. unten) holte sich in Deutschland eine Gold- und drei Bronzemedaillen. Bei ihrer Heimkehr wurde sie von ihrer Familie herzlich empfangen. Die Überraschung war groß. Emma Eberhardt wusste bis zu ihrer Ankunft am Rettenbacher Grasskihang noch nicht, dass Freunde und Familie auf sie warten würden. Nachdem erst ein paar Freudentränen vergossen wurden, ging es schnell in die Jubelpose über. So durfte natürlich ein Erinnerungsfoto samt Party im Anschluss nicht fehlen. Im Super G auf Goldkurs: Tina Hetfleisch war nicht zu stoppen.

