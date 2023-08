Hetfleisch setzte sich erneut die Krone auf

Auch Regen konnte die junge Oberdorferin nicht daran hindern, am Samstag wiederum aufs Stockerl bei der Junioren Grasski-Weltmeisterschaft in Rettenbach zu fahren. Tina Hetfleisch holte sich mit 42 Hundertstel Vorsprung erneut Gold vor der Tschechien Eliska Rejchtrova und der Österreichischen Kollegin Lara Teynor. Für Emma Eberhardt reichte es am heutigen Tag nicht für eine Medaille, mit Platz vier konnte sie trotzdem zufrieden sein. Bei den Herren durfte dann Hetfleisch nochmals mitfeiern. Schwager Sebastian Posch (Ehemann von Schwester Kristin) gewann vor den beiden Italienern Alex Galler und Andrea Iori den Junioren WM-Slalom.

Junioren-WM endet mit Riesentorlauf

Morgen, Sonntag, 6. August 2023, gibt es nochmals die Chance, Medaillen ins Südburgenland zu holen. Der Riesentorlauf beginnt um 10 Uhr mit dem 1. Durchgang, der zweite Durchgang ist für 12.30 Uhr geplant. Danach finden Flower Ceremony und Siegerehrung statt, ab 14.30 Uhr steigt die große Abschlusszeremonie.

Siegerehrung der Herren: Landtagsabgeordneter Hans Unger, Ski Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober und Bernsteins Bürgermeisterin Renate Habetler gratulierten Alex Galler (Silber), Sebastian Posch (Gold) und Andrea Iori (Italien (v.l.). Foto: Robert Hetfleisch