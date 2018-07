Ein Start nach Maß, so kann man den Auftakt für Kristin Hetfleisch bei der seit dem gestrigen Montag stattfindenden Junioren-Weltmeisterschaft in Montecampione/Italien einordnen, denn gleich bei ihrem ersten Antreten im Riesentorlauf, holte die gebürtige Oberdorferin Platz zwei. Dabei musste sie sich nur der Japanerin Shisaki Maeda geschlagen geben, die wie schon am Samstag – im WM-Ort wurden auch ein Weltcup-Riesentorlauf und ein Weltcup-Slalom ausgetragen – knapp aber doch, die Oberhand behielt. Dennoch war Hetfleisch nach ihrer insgesamt fünften Medaille (zweimal Silber, dreimal Bronze) überwältigt. Das Podest komplettierte indes Marino Maeda, die vor Karoline Raskovska ins Ziel kam.

Weiter geht es nun am morgigen Mittwoch, wenn der Slalom ausgetragen wird. Mit Hetfleisch als Top-Favoriten, denn am Sonntag siegte die Studentin in diesem Bewerb noch. Und die Maxime ist klar: Gold soll bei ihrer letzten Junioren-WM nun her

Mit am Start ist dann auch die Rechnitzerin Lisa Wusits, die sich ebenfalls reelle Chancen auf Edelmetall machen darf, denn vor knapp drei Tagen führte sie zur Halbzeit noch. Auf geht’s, Mädls!