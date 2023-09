„Leistung noch toppen“

Die erfolgreiche Saison ging mit Top-Leistungen für die Oberdorferin Tina Hetfleisch und die Rettenbacherin Emma Eberhardt in Neudorf (Deutschland) zu Ende. Hetfleisch fuhr im Slalom zu Silber, Eberhardt musste sich dreimal mit Platz vier begnügen. Enttäuscht konnten beide dann aber doch nicht sein. Vor allem nicht Hetfleisch: Die Oberdorfern sicherte sich durch ihr Abschneiden in Neudorf Gold im Junioren-Gesamtweltcup.

Stolz auf die Leistung

„Nach Silber im Slalom war bereits klar, dass ich im Weltcup uneinholbar bin. Daher habe ich den Riesentorlauf nur mehr als Training gesehen“, resümierte Hetfleisch und fügte an: „Meine Schwester Kristin Posch hat so oft gewonnen, daher war es das große Ziel von mir, gleichzuziehen", so Hetfleisch.

Während Hetfleisch über Gold jubelte, wurde Eberhardt hinter Lara Teynor im Weltcup Dritte. „Es war jetzt mein zweites Jahr im Weltcup und ich bin sehr stolz über die Leistung. „Daher möchte ich meine Leistung kommende Saison noch toppen“, so Eberhardt. Sie wird nun eine kleine Pause einlegen und an ihrer Technik feilen. Während sie im Winter pausiert, wird Hetfleisch Rennen auf Schnee bestreiten. Beide sind sich einig: „Wir sind froh, dass die Grasski-Saison zu Ende ist.“