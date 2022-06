Tina Hetfleisch am Podest: „Kann es immer noch nicht glauben“

Werbung

Der Heimhang in Rettenbach ist für die burgenländischen Grasski-Asse immer etwas Besonderes. Schon zu Zeiten von Kristin Posch (gebürtig Hetfleisch) gab es zahlreiche Medaillen und Erfolge. So auch am Wochenende, als ihre Schwester Tina Hetfleisch bei ihrem ersten Weltcup-Rennen gleich auf sich aufmerksam machte.

Auch Emma Eberhardt war ganz vorne mit dabei

Überschwänglich reüssierte sie den Riesentorlauf am Samstag, den sie hinter der Tschechin Karolina Rasoovska und Emma Eberhardt (SC Bad Tatzmannsdorf) als Dritte abschloss.

„Ich kann es immer noch nicht glauben. Das Gefühl, bei meinem ersten Weltcuprennen auf meinem Heimhang aufs Podest zu fahren, war unbeschreiblich“, schilderte Hetfleisch der BVZ. Dabei war ihre eigene Messlette – die Top-Fünf waren ihr Ziel – schon vorab hoch, es dann zu bestätigen, noch schöner: „Platz drei war schon der Wahnsinn.“

2022 hält für die Oberdorferin sportlich noch einiges parat. So geht es im August in Deutschland zur Junioren-Weltmeisterschaft. Viel Arbeit wartet dabei auf sie.

„Hartes Training steht auf dem Programm, aber für so ein unglaubliches Gefühl wie in Rettenbach nehme ich das sehr gern in Kauf.“ Kollegin Emma Eberhardt war nicht minder erfreut und stolz auf ihre Leistungen, auch wenn die Erwartungen vor dem Rennen nicht ganz so hoch waren.

„Ich freute mich neben Platz zwei sehr, dass meine Liebsten, Familie und Freunde diesen Erfolg mit mir teilen konnten“, so Eberhardt dazu. Jetzt gilt es für das Ski-Ass, ihren Auftritt zu konservieren und eine gute Saison über die Bühne zu bringen.