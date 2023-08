Hetfleisch kürte sich in der Kombination zur Junioren-Weltmeisterin

Die Bernsteinerin Emma Eberhardt legte am Donnerstag bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Rettenbach vor. Heute, Freitag, gewann die Oberdorferin Tina Hetfleisch die Super-Kombination bei den weiblichen Junioren mit der Gesamtzeit von 1:03,76 Minuten (Super G & Slalom). Sie kürte sich vor ihrer Österreichischen Kollegin Lara Teynor (1:04,58) und der Italienerin Gaia Cassone (Bronze, 1:22,84) zur Junioren-Weltmeisterin. Eberhardt startete als Führende in den zweiten Durchgang, schied dort jedoch aus.

Bei den männlichen Junioren siegte, so wie beim Super-G, auch heute, der Niederösterreicher Leopold Schön. Landsmann Sebastian Posch fuhr auf Platz fünf.

Zwei Bewerbe, weitere Medaillen-Chancen

Morgen, Samstag, wird die Junioren-Weltmeisterschaft bereits um 11 Uhr mit dem 1. Durchgang des Slaloms fortgesetzt, um 15 Uhr steigt der zweite Durchgang, um 16 Uhr die Flower Ceremony, ehe um 19.30 Uhr die Medaillen übergeben werden. Am Sonntag findet der Riesentorlauf (1. Durchgang: 10 Uhr, 2. Durchgang: 13.15 Uhr) statt. Die Junioren-Weltmeisterschaft wird um 14.30 Uhr offiziell mit einer Zeremonie abgeschlossen.