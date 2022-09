Gunners luden zum Season-Opening

Werbung

Im rund 40-minütigen Event, das von Elisabeth Gamauf-Leitner moderiert wurde, sprach zuerst Präsident Thomas Linzer. Er informierte über die neue Saison - die Gunners starten am 1. Oktober mit dem Burgenland-Derby gegen die BBC Nord Dragonz in die Meisterschaft. In Runde zwei warten dann die Fürstenfeld Panthers. Linzer: "Toll, dass wir quasi gleich mit zwei Derbys starten. Der Adrenalinpegel steigt von Woche zu Woche." In der neuen Win2day-Superliga treten insgesamt zwölf statt wie zuvor zehn Teams gegeneinander an, der Grunddurchgang besteht so aus 22 statt 18 Spielen. Zudem spielen die Gunners mit der Teilnahme am Alpe Adria-Cup international. Dort trifft man in der Gruppe auf Teams aus Polen, Tschechien und Kroatien - erster Spieltermin ist am 12. Oktober. Es wartet also eine intensive Saison.

Team mit neuen Gesichtern

Als Highlight des Abends präsentierten die Gunners schließlich ihr Team für die neue Saison um Headcoach Horst Leitner, darunter waren mit Jonathan Wess, Hall Elisias, DJ Hanes und Mate Horvath auch einige Neuzugänge. Zudem konnte mit Kapitän Sebastian Käferle, Renato Poljak, Jonathan Knessl und Co. das starke Österreicher-Paket gehalten werden. Käferle zur Zielsetzung für die Meisterschaft: "International werden wir sehen, auf welchem Level wir sind und wie weit es dann gehen kann. National möchte ich persönlich das letzte Spiel der Saison gewinnen und nicht verlieren. Ich glaube, da spreche ich für die ganze Mannschaft."

Außerdem kam Fanclub-Obmann Mike Artner zu Wort. Unter dem Motto "Back to the roots" wollen er und der Fanclub nach überstandener Corona-Krise wieder mehr Leute dazu animieren, in die Halle zu kommen. Dazu soll die Zusammenarbeit mit den Gunners selbst verstärkt werden.

Testspiel gegen Falco Szombathely

Erste Möglichkeit, "in die Halle zu kommen", gibt es bereits am kommenden Sonntag, dem 18. September. Um 19 Uhr findet im Rahmen der Saisonvorbereitung ein Testheimspiel gegen den ungarischen Top-Klub Falco Szombathely statt. Spannend: Seitens der Ungarn wurde bereits ein Ansturm von hunderten Fans angekündigt.