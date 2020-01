Am kommenden Sonntag steht in Stinatz wieder der Fußball im Vordergrund. Die beiden Jugendleiter des YFC Stinatz, Daniel Siegl und Coach Peter Zsivkovits, laden nämlich zum U7-Turnier in die Stinatzer Halle ein. Ab 9.30 Uhr geigen die Kleinsten groß auf, wobei die Namen der zehn Vereine kaum besser sein könnten. Mit dabei sind natürlich die Hausherren, wobei sich auch steirische Gäste aus Lafnitz oder vom GAK im Süden die Ehre geben. Neben dem Fußball wird aber sehr, sehr viel geboten, wie Daniel Siegl berichtete: „Die Hartberger Bundesliga-Kicker Rene Swete und Dario Tadic sind zu Besuch, wobei jeweils zwei Kicker der zehn Vereine nach den Vorrundenspielen in einem Wettkampf gegen die beiden antreten werden. Zudem gibt es eine Autogrammstunde, eine Massagestation, eine große Tombola mit Hauptpreis 500 Euro und ein von allen LASK-Spielern signiertes Trikot, welches Marvin Potzmann zur Verfügung stellte. Dieses wird unter den Spielern verlost. Wir wollen den Kleinsten sehr viel bieten und freuen uns auf Ihren Besuch.“

Die Auslosung

Gruppe A: YFC Stinatz; SV Oberwart; SV Olbendorf; GAK Juniors; SV Lafnitz.

Gruppe B: SV Güssing; SV Wolfau; FSK Fürstenfeld; SpG Forchtenstein; SpG Neuberg.

Die Gruppenphase beginnt um 9.30 Uhr, während das letzte Gruppenspiel um 13.56 Uhr starten soll. Im Anschluss finden dann Kreuz- sowie Platzierungsspiele statt, ehe gegen 16 Uhr das Finale steigen soll.