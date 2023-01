SV Oberwart wieder zurück im „Wettkampf-Modus“

Werbung

Am vergangenen Samstag war es so weit: Ab in die Halle! Nach knapp drei Jahren Abstinenz, die der Corona-Pandemie geschuldet war, kam ein bekanntes, aber mittlerweile schon etwas verstaubtes Gefühl wieder auf. Ab 13 Uhr lud der SV Neuberg zu seinem 28. „McDonald‘s“-Turnier in die Oberwarter Sporthalle.

Damit bildete man im Südburgenland die Ausnahme, denn sonst nahm sich keiner einer Austragung an. Und auch im gesamten Burgenland war es nur der SV Forchtenstein, der, einen Tag vor den Neubergern zum „Rosalienpokal“ bat.

Schade, denn das Kräftemessen hatte in der Oberwarter Sporthalle einiges zu bieten, auch wenn es die generell favorisierten Mannschaften schnell in die Kreuzspiele schafften. In Gruppe A waren das die AKA Burgenland U18, die beim SV Forchtenstein noch siegreich war und sich so die Strapazen des Vortags etwas aus den Beinen laufen musste, und Gastgeber Neuberg. In Gruppe B verlief es dann klarer als vorab eigentlich angenommen.

Der SV Oberwart setzte sich deutlich durch, während auch 2. Liga-Herbstmeister Grafenschachen relativ souverän weiterkam. Dieser war neben Mariasdorf und St. Michael auch der positive Farbtupfer, denn die Elf von Heli Plank sorgte im Semifinale gegen die AKA für ein spannendes Duell, welches man aber verdient verlor.

So holte sich Grafenschachen nach einem 3:0 über Neuberg Platz drei. Das Finale war dann mit der rot-goldenen Auswahl und dem SV Oberwart irgendwie vorprogrammiert. Bis knapp 15 Sekunden vor dem Ende stand es 2:2. Dann kam Andi Radics und markierte den 3:2-Sieg für die Elf von Patrick Tölly.

Der SVO-„Chef“ war auch schwer zufrieden mit dem Gezeigten: „Ich glaube schon, dass wir unsere Blöcke gut zusammengestellt hatten. Wir hatten keine wirklichen Löcher drin“, so Tölly, der gleich einige positive Aspekte fand: „Gegen die SPG Hrvati lagen wir 0:1 hinten und wie wir dann darauf reagierten, war stark. Mir hat vieles sehr gut gefallen. Schön war auch, dass das Wettkampf-Feeling zurück ist und wir das neue Jahr starteten, wie das alte beendet wurde: mit einem Erfolg.“

Schade fand der junge Coach nur, dass einige Liga-Kontrahenten nicht mit von der Partie waren: „Ich kann nur sagen, dass wir sicher auch im nächsten Jahr wieder dabei wären.“

Zumindest die Neuberger werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu einem Turnier laden, denn aus der Tradition heraus steht der SVN für großen Hallen-Fußball. Obmann Martin Konrad: „Mich hat der Samstag positiv überrascht. Das Turnier war sehr gut besucht und es gab viele spannende Spiele mit guter Qualität. Das Feedback der Vereine war auch sehr positiv – ein gelungener Nachmittag!“