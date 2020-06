Noch am Samstagnachmittag wurde im Heiligenkreuzer Gasthaus Pummer getagt. Mit von der Partie? Die Funktionärsriege der Heiligenkreuzer Hausherren und eine Abordnung des SV Eltendorf, wobei der Hintergrund folgender war: Der Burgenlandligist aus Eltendorf überlegt ernsthaft eine Stilllegung seines Spielbetriebs und fragte so beim 2. Liga Süd-Verein vom HSV an, ob man nach Ende der Corona-Pause gemeinsame Sache machen wolle.

Damit wäre der SVE nach dem Regionalligisten aus Ebreichsdorf, der sich aus eigenen Stücken aus der dritthöchsten Spielklasse des Landes zurückzog, das zweite prominente sportliche „Opfer“. Die Ausgangslage ist dabei aber verschieden, denn während die Niederösterreicher unterklassig weiterkicken werden, könnte es den 1947 gegründeten südburgenländischen Verein zumindest vorübergehend in seiner bekannten Ursprungsform nicht mehr geben und sich aus der Burgenlandliga zurückziehen.

Im vergangenen Winter hatten die Eltendorfer einen hohen Aderlass an einheimischen Kickern zu verkraften. So musste man auf Hilfe aus dem Ausland zurückgreifen. Diese Situation hätte sich jetzt über den Sommer nochmals verschärft, denn einige österreichische Kräfte werden den Verein verlassen. Weil man in weiterer Folge quasi nicht ausschließlich mit Legionären kicken möchte, könnte dieser gravierende Schritt nun Wirklichkeit werden. Zu den fehlenden Kickern gesellt sich auch ein Vakuum auf Funktionärsebene, welches für die knapp 1.000 Einwohner zählende Gemeinde noch viel schwerer aufzufangen ist.

Mitgliederversammlung bringt Entscheidung

Das Ergebnis und wie es wirklich weitergeht, blieb letztendlich offen, denn am kommenden Freitag gibt es in Eltendorf noch eine Mitgliederversammlung, wo dann die endgültige Entscheidung fallen soll. Die Heiligenkreuzer sind einer Kooperation nicht abgeneigt – in Eltendorf müsse man abwarten was passiert.

„Wir wollen das machen“, sagte Eltendorf-Obmann Harald Gaal am Sonntagmittag zur BVZ. Zudem bestätigte er, dass die Mitgliederversammlung, die höchstwahrscheinlich im Stadion abgehalten wird, eine Entscheidung bringt und ergänzte zudem: „Die Gespräche laufen.“

Von Heiligenkreuzer Vereinsseite war Folgendes zu vernehmen: „Es soll eine langfristige Kooperation werden und es gab bereits intensive und vorangeschrittene Gespräche. Beide Vereine sollen auf jeden Fall erhalten und ihre Identität aufrecht bleiben. Eltendorfer und Heiligenkreuzer sollen beiderseits ein Mitspracherecht haben. Die beiden Gemeinden könnten in der Großgemeinde zusammen zu einem Verein werden.“