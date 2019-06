Ziel erreicht: Der SV Heiligenbrunn, der noch zur Winterpause abstiegsbedroht daherkam, rettete sich ohne die ganz großen Probleme ins Ziel. Zugegeben, man hätte sich schon früher jeglicher der Gefahr entledigen können, aber dafür waren einfach zu viele Punkteteilungen dabei. So rettete man sich erst dank eines 3:0-Sieges beim damals schon als Fix-Absteiger feststehenden SV Deutsch Kaltenbrunn und blieb so der 2. Liga Süd erhalten.

Der Kapitän wechselt wohl nach Eberau

Pikant dabei, dass der Erfolgstrainer der letzten Jahre Stani Tot gleich in Kaltenbrunn anheuerte und sich dort an einer neuen Aufgabe versucht. So brauchen die Heiligenbrunner Ersatz, der zu Wochenbeginn noch nicht feststand, wie auch Sektionsleiter-Stellvertreter Ronald Weidinger der BVZ erklärte: „Es entscheidet sich zwischen zwei Kandidaten.“

Spätestens bis zum Wochenende wolle man Klarheit, denn die Vorbereitung muss geplant werden. Und auch der Kader, denn Kapitän Marcel Szvetits schließt sich wohl Eberau an, während Innenverteidiger Dominik Draguljic zumindest in konkreten Gesprächen mit der ASV Gemeinde Tobaj stand. „Der Rest wird aber bleiben“, so der Verantwortliche Weidinger, wobei noch hinter Stephan Draxler (Schlaining?) ein kleines Fragezeichen stand.