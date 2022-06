High Noon ums zweite Ticket

Werbung

Nach dem Schlusspfiff kannte der Großpetersdorfer Jubel keine Grenzen mehr. Mit dem 1:0 über Oberdorf war man zurück in der 2. Liga Süd. Freudentränen hier, Umarmungen dort und alles innerhalb weniger Minuten.

Weil man gegen die direkte Konkurrenz in den beiden Spielen mehr Auswärtstore erzielte, geht es für die Elf von Andi Konrad nach oben. Wahnsinn eigentlich, wie nah beinander die drei Top-Teams trotz der mittlerweile gespielten 23 Runden doch sind.

„Sehr vielen hat unser Sieg am Freitag gefallen – anderen im Gegenzug eher wenig“, so SVG-Obmann Harald Schneller, der die Konkurrenzsituation mit Unterschützen ansprach. Diese erreichte zuletzt ihren Höhepunkt. Mit dem vorerst besseren Ende für die Großpetersdorfer. „Es war in den letzten drei Saisonen ein Paarlauf zwischen ihnen und uns.“

Erst war nämlich der SVG klar vorne, ehe erstmals wegen Corona abgebrochen wurde. Selbiges Schicksal ereilte dann dem SKU im letzten Jahr. Und so waren alleine die beiden Treffen in dieser Saison extrem umkämpft. Natürlich trug da der Dreikampf ums 2. Liga-Ticket auch sein Übriges dazu bei. „Wir haben unser Ding gemacht“, atmete Großpetersdorf-Obmann Harald Schneller durch, um dann anzufügen: „Jetzt wollen wir in St. Michael den Meistertitel fixieren.“ Nachsatz: „Die Pflicht ist erfüllt. Jetzt geht es um die Kür.“

Bei einem Auswärtssieg hätten sich Michael Wurglits und Kollegen in dieser Frage aller Eventualitäten entledigt. Dann kann den Traditionsverein niemand mehr einholen. Würde man indes nicht gewinnen, steht nicht nur das Aufstiegsrennen im sportlichen Fokus, sondern käme auch in der Meisterfrage neuer Zug rein.

Holt Unterschützen dann nämlich beim (kleinen) Derby in Goberling drei Punkte, wäre man nicht nur 2. Liga-Rückkehrer, sondern auch Meister. Vorrangig geht es aber erst einmal darum aufzusteigen. Da wird die Prüfung ASK Goberling hart genug. „Wir brauchen dort die gleiche Moral wie zuletzt gegen Neuhaus“, so der Sportliche Leiter Christoph Kuh dazu.

Und der SV Kukmirn? Die kickten zuletzt nicht nur beim 8:2 in Kemeten furios. Dennoch braucht es Goberlinger Hilfe und einen Sieg über Buchschachen. Schon ein Goberlinger Remis würde dem SVK aber reichen. Stichwort Auswärtstorregel, denn der SVK holte gegen Unterschützen zuhause ein 3:3 und siegte auswärts mit 3:1. High Noon samt Wahnsinn also. Mehr Spannung geht nicht!