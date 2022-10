„Hoti“ geht nach Allhau!

Werbung

Nur wenige Stunden nach dem abschließenden 1:1-Remis gegen den SV Güssing, konnte der UFC aus Markt Allhau eine echte Erfolgsmeldung verkünden: Florian Hotwagner übernimmt den Burgenlandligisten nämlich ab Jänner 2023 als Cheftrainer.

Das bestätigte der Fachmann gegenüber der BVZ: „Die Landesliga übt natürlich immer einen gewissen Reiz aus und ich sehe in der Mannschaft auch einiges an Potenzial.“ Von Vereinsseite wollte man sich erst nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, aber auch Pressesprecher Ewald Musser bestätigte das Engagement des ehemaligen Unterschützen-, Pinkafeld-, Schlaining- und Oberwart-Trainer dann auf Nachfrage. „Wir sind sehr froh, dass das geklappt hat.“

In dieser Woche wird sich Hotwagner seiner neuen Mannschaft noch vorstellen, wirklicher Startschuss wird dann zum Vorbereitungsbeginn Anfang Jänner des kommenden Jahres sein. Mehr dazu lesen Sie am Freitag in Ihrer BVZ-Printausgabe!