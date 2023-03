Im Süden gilt: „Ready sein“!

Werbung

OBERWART - GÜSSING, FREITAG, 19.30 UHR. Am morgigen Freitagabend startet die Burgenlandliga-Rückrunde mit einem Südschlager im Oberwarter Informstadion. Der Nachzügler aus Güssing gastiert beim aktuellen Tabellenzweiten und die Favoritenrolle ist klar vergeben. Zumindest auf dem Papier, denn dass die Güssinger, die personell über den Winter an keiner einzigen Stellschraube drehten und „nur“ Zsolt Jona als neuen Cheftrainer installierten, die Oberwarter fordern können, zeigte der Herbst. Dort holten Roman Rasser und Kollegen ein verdientes 1:1, auch wenn sich die damaligen Gäste aufgrund eines strittigen Elfmeterpfiffs benachteiligt fühlten.

„Uns erwartet ein unangenehmer und wohl auch aggressiver Gegner“, sagte Oberwart-Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Die Favoritenrolle können wir nicht wegdiskutieren, aber wir brauchen den richtigen Kampfgeist und die nötige Mentalität.“ Um dann im Großen und Ganzen auch den aktuellen Tabellenführer aus Parndorf zumindest zu ärgern. Für Lehner nur ein Nebenschauplatz, denn: „Wir schauen weiter nur von Spiel zu Spiel und machen nicht den Fehler aus der Vorsaison, als wir dann irgendwann ständig auf unsere Konkurrenz blickten. Jetzt wollen wir einfach unsere Spiele gut bestreiten.“ Das hat man auch beim GSV vor, der sich mit Andau und Rudersdorf im Abstiegs-Dreikampf befinden und jeder Zähler in Oberwart schon als Bonus betrachtet werden könnte.

„Auf ein fußballerisch viel besseres Team können wir in dieser Liga kaum treffen, aber wir sind immer noch Güssing und wollen ihnen ein Bein stellen“, so GSV-Assistent Jakob Burits, der nachschoss: „Wir haben dort nicht wirklich etwas zu verlieren.“

Aktuelle Infos: Den Hausherren fehlt Jan Takacs sicher, während die Gäste weiter auf David Garger verzichten müssen. Geschont wurde zuletzt auf GSV-Seite Kevin Zinkl.

KLINGENBACH - PINKAFELD, SAMSTAG, 15 UHR. Mit einem Verfolgertreffen geht es im Jahr 2023 für den SC Pinkafeld wieder los. Bei den im Herbst richtig starken Klingenbachern will die Elf von Christoph Monschein ihren Weg in Richtung Burgenlandliga-Stockerl fortsetzen. Die Generalprobe in Fürstenfeld misslang dabei zwar, konnte aber mit dem Fehlen einiger Stammkräfte durchaus erklärt werden. „Generell freuen wir uns einfach, dass der Wettkampf-Modus wieder zurück ist“, sagte der Trainer, der anfügte: „Wir wollen im Frühjahr so punkten, wie wir es nach den ersten fünf Runden im Herbst taten.“

Nach dem schwierigen Start lief es dann nämlich richtig gut und der SCP entwickelte sich zu einem echten Spitzenteam. Das würde man im Norden gerne zeigen. Monschein: „Dort erwartet uns aber eine robuste und abgeklärte Mannschaft, die auch gute Einzelspieler besitzt.“

Aktuelle Infos: Bei den zuletzt fehlenden Kickern bestand laut Monschein bei „einem oder zwei“ Hoffnung auf einen Einsatz. Generell gelte: „Wir werden elf gute Kicker aufbieten.“

RUDERSDORF - ANDAU, SAMSTAG, 15 UHR. Mit einem ungemein wichtigen Duell geht es für die Rudersdorfer Aufsteiger weiter. Schlusslicht und Mit-Aufsteiger Andau gastiert im Landessüden und könnte bei einem etwaigen Heimsieg schon auf fünf Punkte distanziert werden. Das ist auch das Ziel der Elf von Alfred Horvath, die aber zuletzt mit personellen Problemen zu kämpfen hatte.

„Wir werden in dieser Woche alles versuchen, um sie fit zu bekommen“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber und schoss nach: „Ab jetzt zählt es!“ Bei einer Einschätzung des Auftakt-Gegners 2023 tat man sich im USV-Lager schwer. „Das gilt umgekehrt aber sicher auch für sie“, schmunzelte Salber, der von einem „sehr schwierigen Spiel“ ausging. Klar sei laut dem Verantwortlichen: „Das ist für beide Teams ein ungemein wichtiges Aufeinandertreffen..“

Aktuelle Infos: Offensiv-Wirbler Lauro Sifkovits fehlt sicher, während bei Ibo Sahin, Flamur Muleci, Denis Svaljek und Danijel Vincelj zumindest Hoffnung bestand. Das größte Fragezeichen stand dabei hinter Angreifer Svaljek.

MARKT ALLHAU - KOHFIDISCH, SAMSTAG, 16 UHR. Das zweite Südderby des Wochenendes findet im Allhauer Waldstadion statt. Und endete das Hinspiel noch mit einem 1:0-Auswärtssieg für den UFC, punkteten die Kohfidischer im Herbst insgesamt doch konstanter als der Auftaktgegner.

„Die Spiele gegen sie waren immer eng und wir erwarten auch sehr viele Zweikämpfe“, sagte Kohfidisch-Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der anfügte: „Wir hatten mit der Niederlage im Herbst einen sehr schlechten Start und wir wissen, dass sie Qualität haben. Wenn wir aber den Kampf voll annehmen und das über 90 Minuten durchziehen, wollen wir dort etwas mitnehmen.“ Bei den Hausherren hat man indes einen erneuten Kaderumbruch hinter sich. Dabei verschlankte man den engeren Stamm, um nun wieder vermehrt auf Teamgeist und Geschlossenheit zu setzen. Die Generalprobe ging beim 0:2 gegen den SC Kemeten zwar in die Hose, aber gegen den südlichen Kontrahenten ist man positiv eingestellt.

„Bei ihnen hat sich aber kaum etwas verändert, was sicher kein Nachteil ist“, meinte Pressesprecher Ewald Musser, der ergänzte: „Eigentlich bin ich sonst immer optimistisch, aber dieses Kemeten-Spiel hat mir schon etwas zugesetzt.“ Ähnlich geht es Trainer Florian Hotwagner, der in dieser Woche nun noch an einigen Stellschrauben drehen muss.

Aktuelle Infos: Bei den Hausherren fehlte Maxi Pfeiffer zuletzt krank. Er sollte wieder zurückkehren. Die Kohfidischer müssen indes länger auf Jonas Herczeg verzichten.