Er ging mit einem Erfolg: Karl Philipp, der sich beim SV Heiligenkreuz mit dem fünften Platz in der Vorsaison einen Namen machte, verließ den HSV als Gewinner des traditionsreichen Neuberger Hallenturniers. Schon da war eigentlich klar, dass es die letzte Aufgabe für den ehemaligen GAK-Profi sein werde, denn er fragte die Verantwortlichen schon zuvor, ob sie nicht etwas Neues versuchen wollen.

Das passierte, denn schnell wurde Leon Imre als Nachfolger präsentiert. Dieser leitete zuletzt seine ersten Einheiten. „Ich kenne Leon noch aus seiner Zeit in Wallendorf und weiß, was er zu leisten im Stande ist. Er kann aus jedem Spieler noch mehr herausholen und er ist ein Trainer, der mit sehr viel Herzblut dabei sein wird“, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost zur BVZ und präsentierte gleich die Neuzugänge für den beinharten Abstiegskampf, wo der HSV aus der Verfolgerrolle startet.

Reizvolle Aufgabe. Leon Imre ist neuer „Chef“ in Heiligenkreuz. | BVZ

Aus Mühlgraben schloss sich Antun Strjacki an, während Miljenko Bosnjak und Luka Ciglaric das neue Legionärsquartett vervollständigen. Gehen werden im Umkehrschluss Ivan Cerjak, Bruno Durasek (beide unbekannt) und Jonas Kroboth (Güssing). Jost dazu: „Antun kennt die Liga und unsere Gegner. Er wird uns mit seinen Toren helfen. Ciglarek ist ein Flügelspieler, der im Training schon andeutete, was er kann. Bosnjak war zuletzt in der zweiten bosnischen Liga unterwegs und da hat man natürlich schon gewisse Vorstellungen. Ich bin mit der Kaderplanung sehr zufrieden. Wohin dieser Weg führt, wird sich aber erst in Zukunft zeigen.“