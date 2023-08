Endspiel erzwungen

Im zweiten Spiel mussten die Stegersbacher gegen Graz alle Kräfte bündeln, nach dem 1:0-Rückstand in der Serie war ein Sieg notwendig, um ein alles entscheidendes drittes Spiel zu erreichen. Beide Teams konnten durch verletzungsbedingte Ausfälle nicht auf den vollen Kader zurückgreifen. Die Steirer erwischten den besseren Start und gingen in Führung.

17:3 - Tigers ließen dem Gegner keine Chance

Doch die Hausherren ließen sich nicht dadurch beirren, es dauerte nur eine Minute, ehe der erst 16-Jährige Vincent Krajcik seine Tigers auf Kurs brachte. Danach lief es am Schnürchen, die Tigers zogen im ersten Drittel mit 6:1 davon. Im zweiten Abschnitt zeichnete sich ein gleiches Bild ab, die Tigers bauten die Führung auf 11:2 aus. Im letzten Drittel ließ die Truppe keine Zweifel mehr aufkommen und spielte die komfortable Führung sicher nach Hause, die Tigers gewannen klar mit 17:3.

Währenddessen kürten sich die Lunatics aus Wien im großen Finale gegen die Red Dragons aus Altenberg erstmals zum Staatsmeister der „ISHA“ Herren Bundesliga. Für die Tigers warten indes noch spannende Tage. Nach dem Ausgleich in der Serie steigt am Samstag in Graz die Entscheidung um Bundesliga-Bronze.