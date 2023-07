Gemischte Ausbeute für die Stegersbacher Tigers

Veterans Bundesliga Am letzten Spieltag des Grunddurchganges trafen die Stegersbacher in ihrer Heimhalle auf die EC Frogs, Augarten Panthers, Pingvinek Szombathelyi, WAT-Vienna Oldboys und SPG Senior Sharks. Die Mannschaften, die im Grunddurchgang noch nicht aufeinandergetroffen waren, mussten gleich zweimal auf das Eis. Das große Finale fand dann am nächsten Tag statt, wo die Mannschaften um den Meistertitel kämpften.

Nach dem Grunddurchgang war schnell klar, wer als Meister vom Platz gehen wird. Leider setzte es für die Tigers-Veterans durch zwei verlorene Spiele gegen die Vienna 95ers einen allgemein durchwachsenen Grunddurchgang. Die Mannschaft kämpfte gegen die Senior Sharks um den vorletzten Platz. In diesem Spiel stand es zum Schluss 5:5-Unentschieden. In der Overtime erzielte Franz Oswald das erlösende Tor für die Stegersbacher. Somit beendete der EHV die Saison als Vorletzter. Den Meistertitel sicherten sich die Frogs aus Graz, sie bezwangen die Wiener Mannschaft WAT Vienna 95ers in der Overtime mit 3:2.Herren Bundesliga Stegersbachs Team startete in die Play-offs und traf im ersten Spiel der „Best of 3“-Serie im Halbfinale auf die Red Dragons aus Altenberg. Die Hausherren gingen bereits in der vierten Minute in Führung, doch die Dragons ließen sich nicht beirren. Sie drehten das Spiel und gingen mit der 4:3-Führung in die erste Drittelpause. Danach lieferten sich beide Offensivabteilungen einen offenen Schlagabtausch, ehe die Tigers mit 9:7 die letzte Pause begannen. Danach brachte Schlussmann Daniel Brunner die Angreifer aus Altenberg in Verzweiflung und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Die Stegersbacher bauten die Führung aus und siegten klar mit 13:7. Somit fehlt der Truppe nur mehr auswärts ein Sieg zum Aufstieg ins Finale.