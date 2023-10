Kooperation funktioniert seit zehn Jahren perfekt

Im Kindergarten Bocksdorf engagiert man sich stets für die vielseitige Entwicklung seiner Schützlinge. In Zusammenarbeit mit den Tigers wurde vor zehn Jahren ein innovatives Programm entwickelt. Dieses fördert die motorischen Fähigkeiten, das Teamwork und den Spaß der Kleinsten. Die Partnerschaft zwischen dem Kindergarten und dem renommierten Inline-Skaterhockey-Team bietet die Möglichkeit, diese aufregende Sportart auf spielerische Weise zu erkunden.

Wichtige Werte wie Fairplay

Die Initiative wird von engagierten Trainern sowie von Obmann Andreas Freiberger begleitet. Diese geben ihr umfangreiches Wissen und ihre Leidenschaft für Inline-Skaterhockey weiter. Die jungen Teilnehmer lernen nicht nur, wie man auf Inline-Skates sicher unterwegs ist, sondern erfahren auch die Grundlagen der Sportart. „Die Kooperation setzt sich als Ziel, den Kindern nicht nur sportliche Aktivitäten näher zu bringen. Es geht auch darum, wichtige Werte wie Teamwork, Fairplay und Ausdauer zu vermitteln“, erklärt Andreas Freiberger.

Durch regelmäßige Trainingseinheiten und Spaßturniere bekommen sie die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu verbessern und auch neue Freundschaften zu schließen. „Wir sind begeistert, die Tigers Stegersbach als Partner an unserer Seite zu haben“, erklärt Kindergartenleiterin Kathrin Janisch. Obmann Freiberger ergänzt: „Unsere Vereinsphilosophie besteht darin, die Liebe zum Inline-Skaterhockey an die nächste Generation weiterzugeben.“ Die Kooperation mit dem Kindergarten Bocksdorf ist für ihn und seine Tigers ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Die ersten Trainingseinheiten fanden bereits statt. Einmal in der Woche gastieren Betreuerinnen und Kinder im Tigers-Cage. Viele neue Kinder haben sich auch schon dem Vereinstraining angeschlossen.

„Die Freude bei ihnen ist schon jetzt im Verein spürbar“, bringt es die Nachwuchstrainerin und die erfolgreichste Damenspielerin in der Tigers-Geschichte, Monika Janisch, auf den Punkt.