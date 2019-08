Bereits im März wurde vom Burgenländischen Rollsportverband eine Trainerausbildung in Stegersbach ausgetragen. Der Trainer-Grundkurs (C-Lizenz) ist der Einstieg ins Trainerwesen und wird über die Landesverbände organisiert. Mehr als 20 Teilnehmer fanden sich zum Übungsleiterlehrgang zusammen. Alle 22 bestanden die praktische und theoretische Prüfung. Die neuen Trainer werden in den jeweiligen Vereinen im Kinder- und Nachwuchsbereich tätig werden und somit von der Basis aus an der Sportart arbeiten. Bei den Stegersbacher Tigers gibt es derzeit 15 aktive Trainer, welche in der bundesweit anerkannten Talenteschmiede ständig mit den Nachwuchsteams arbeiten.

Vielfältig. Schon im April verzeichneten die Tigers einen weiteren Erfolg: Mit elf gemeldeten Mannschaften stiegen die Inliner zum zahlenmäßig größten Verein im Skaterhockey auf: Es gibt vier Teams in der Allgemeinen Klasse (Bundesliga, Regionalliga Süd, 1. sowie 2. Klasse), ein Damenteam, vier Nachwuchsteams (U19, U16, U13 und U10) sowie zwei Mädchenmannschaften (U19 und U13). Diese enorme Anzahl von Teams schlägt sich in der Anzahl der Spieler nieder. Stegersbach hat heuer über 120 Lizenzspieler für den Meisterschaftsbetrieb gemeldet. Somit verzeichnet man nach über 20 Vereinsjahren noch immer einen deutlichen Aufwärtstrend.

Grundlage für diese beeindruckende Entwicklung sind die vielen Kindergarten und Schulkooperationen. Der Kindergarten Bocksdorf ist seit über zehn Jahren ein fixer Partner, wie auch die Volksschule Stegersbach. Weitere Volks- und Neue Mittelschulen aus der Umgebung nutzen das Schnupper- und Ausbildungsprogramm ebenfalls. Der Altersschnitt liegt im Verein unter 19 Jahren. Nach einem umfangreichen Spielbetrieb in den unterschiedlichen Ligen, treten die Stegersbacher fast österreichweit in Szene. Von Hartberg bis Wiener Neustadt, Wien über Stockerau, bis Linz oder Salzburg spielen die Südburgenländer in der Meisterschaft. Ebenso tritt man als Veranstalter in den Vordergrund.

Nachwuchs-Höhepunkt. Am ersten Juli-Wochenende bewiesen beim Nachwuchs-Finalturnier in Stegersbach alle Skaterhockey-Talente von der U10 bis zu U19 ihr Können. Der Tigers-Nachwuchs setzte sich besonders in Szene. Neben den Meistertiteln in der U19 und bei den Mädchen in der U13 und U19, wurden die Wildkatzen in der U13 Vizemeister und erreichten in der U16 Bronze.

Regionalliga Süd. Ebenso geben die Tigers in der Regionalliga Süd den Ton an. Das Team Tigers III – es besteht zum Großteil aus aufstrebenden U19-Nachwuchsspielern – beendete den Grunddurchgang auf dem tollen zweiten Rang. Das Saisonfinale findet am Samstag, 14. September, in Hartberg statt.

Nationalkader. Durch die Erfolge im Rampenlicht schafften es sechs Nachwuchsspieler in den Kader des U19-Nationalteams. Die U19-EM findet im Oktober in Deutschland statt.

Europacup. Durch den vorjährigen österreichischen Meistertitel der Tigers in der Altersklasse U13, löste man das Startticket für den IISHF Europacup 2019. Beim Europapokalturnier in Kaarst waren die Tigers als eines von zwölf Teams aus sieben unterschiedlichen Ländern am Start. Sie beendeten das internationale Turnier auf Platz sechs.

Bundesliga. Die Tigers setzten neue Maßstäbe und wurden erst in der Verlängerung beim Europacup in Essen gebremst. Vor über zehn Jahren, ebenfalls beim Europacup in Essen, belegten sie noch den 16. und letzten Platz. Vor ein paar Jahren kämpfte man sich auf Platz neun vor. 2018 war es beim Europacup in Ternitz schon Platz fünf. „Dass es Silber wurde, wird uns ewig in Erinnerung bleiben“, meint Obmann Andreas Freiberger. Gestärkt durch den internationalen Erfolg, dominiert man die österreichische Bundesliga. Bereits zwei Runden vor Schluss – bisher ohne Punkteverlust - sind die Tigers nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Somit wird auch das Staatsmeisterschaftsfinale wieder in Stegersbach (7. und 8. September) ausgetragen.

Wichtige Termine

7. und 8. September: Staatsmeisterschaften in Stegersbach

14. September: Finalturnier Regionalliga Süd in Hartberg

28. September: BeActive Night

5. Oktober: Veterans Cup.