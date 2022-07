Stegersbacher Damen setzten sich nach 15 Jahren die Krone auf

Werbung

Der Jubel bei den Stegersbacher Damen kannte am Wochenende keine Grenzen. Die Damen von Obmann Andreas Freiberger, der gleichzeitig auch als Coach fungiert, setzten sich nach 15 Jahren harter Arbeit die Krone auf und holten sich den Titel in der Bundesliga Damen.

Die harte Arbeit von 15 Jahren hat sich gelohnt! Andreas Freiberger Obmann der Tigers Stegersbach

Im Finale standen sich zwei Neulinge gegenüber

Bevor es soweit war, mussten ihre Gegnerinnen noch in die Qualifikation, die Südburgenländerinnen hingegen hatten sich mit dem zweiten Platz im Grunddurchgang bereits das heiß begehrte Semifinalticket gesichert. Dort starteten die Spielerinnen wie aus der Pistole geschossen. Im Halbfinale trafen sie auf den Serien-Rekordmeister aus Niederösterreich, die Red Dragons aus Altenberg. Die Tigers konnten fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Doch vorerst gab es Tore auf beiden Seiten, daher legten die Südburgenländerinnen einen Zahn zu und gingen mit dem 5:3-Sieg vom Platz. Im Finale wartete der zweite Halbfinalsieger, die Walkers Damen aus Wolfurt in Vorarlberg. Somit standen sich im Finale zwei Teams erstmalig gegenüber. Auch hier wurden die Stegersbacherinnen bald für ihre Mühen belohnt und gingen rasch in Führung. Bis zum letzten Drittel wurde diese mit 5:1 ausgebaut und konnte auch gehalten werden. Womit am Ende der Bundesliga-Titel stand. Gratulation!

Die Erfolgsgeschichte begann vor 15 Jahren

Obmann Andreas Freiberger war begeistert: „Die harte Arbeit von 15 Jahren hat sich gelohnt, die Damen sind erstmalig Meister!“ Die Story begann vor 15 Jahren mit der Kooperation mit dem Kindergarten Bocksdorf und der VS Stegersbach. Und hat nun ihr erfolgreichstes Kapitel geschrieben.