INLINESKATERHOCKEY MAD DOGS - TIGERS STEGERSBACH 4:8. Die Stegersbacher traten die Reise nach Wiener Neustadt mit weißer Weste an, denn die Tigers hatten noch keine Niederlage zu beklagen. Anders die Mad Dogs, für die der Start schlecht verlief. Beide Teams konnten in Bestbesetzung antreten und einem spannenden Spiel stand nichts im Wege.

Wirklich gut lief es zu Beginn für die Gäste nicht, denn die Hausherren gingen Ende des zweiten Drittels mit 4:2 in Führung. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand war die Marschroute für das letzte Drittel klar: Die Tigers brauchten eine Leistungssteigerung und dazu natürlich auch die nötigen Tore, um ihre weiße Weste vor der Sommerpause nicht doch noch abzugeben. Das beherzigte das Team von Obmann und Spielertrainer Andi Freiberger eindrucksvoll, denn wie verwandelt drehten die Gäste auf. Rupert Strohmeier und Jungstar Felix Schmidt drehten innerhalb von nur zehn Minuten mit je zwei Toren, den Rückstand in eine 6:4-Führung. In dieser Phase gelang es den Südburgenländern, enormen Druck aufzubauen und auch die Chancenverwertung passte.

Aber auch Nationalteamgoalie Daniel Brunner zeigte sein Können, denn er entschärfte einige brenzlige Situationen und ebnete so den Weg zum Sieg. Locker ließen die Wr. Neustädter zwar nie, aber mit dem 7:4 vier Minuten vor dem Ende, waren die Weichen auf Auswärtserfolg gestellt. Spät traf Rudolf Gradinger zum Endstand. So konnte man über den achten Sieg in Folge jubeln. „Man of the Match waren unser U19-Kapitän und Hattrick-Torschütze Felix Schmidt und Torhüter Daniel Brunner“, so Andi Freiberger. Für sein Team (24) geht es mit einem Polster von neun Punkten Vorsprung auf das Lunatic Hockey Team (15) in die Pause. In den letzten drei Runden trifft man zuhause (17. August) und auswärts (25. August) auf die Vipers aus Salzburg sowie einen Tag zuvor (24. August) auf den Vizemeister, die Lunatics aus Wien.