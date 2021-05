Nachdem die Stegersbach Tigers in der Bundesliga Herren und Damen seit einigen Wochen im Spielbetrieb stehen, kann nun auch der Nachwuchs in der U13-Klasse beginnen. Der Verband teilte die Teams in drei Regionen auf, die Südburgenländer spielen mit der Steiermark in der Gruppe Region Süd. In der Region Nord befinden sich Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, in der Gruppe West treffen die Teams aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg aufeinander – Kärnten ist nicht am Start.

„Wir sind froh, dass auch der Nachwuchs endlich in die Meisterschaft starten kann“, erzählt Obmann und Trainer Andreas Freiberger. So wie vielerorts musste aufgrund von Covid-19 auch beim Inlinehockey eineinhalb Jahre ausgesetzt werden. So ist die Vorfreude riesig. In der Vorrunde möchte man sich natürlich für die Österreichischen Meisterschaften qualifizieren. Diese finden im Zuge der „Graz-Finales“ Anfang Juni in Graz statt, wobei 30 Fachverbände ihren Meister ausspielen. Die Top-Drei sind vom Verein dabei als Ziel ausgegeben.

Freiberger ist dabei nicht nur Vereins-Obmann, sondern auch als Coach tätig. Er hofft, dass die U16 ebenso in ein, bis zwei Wochen mit der Meisterschaft anfangen kann. „Es ist schwierig, die Jungs mittels Online-Training bei Laune zu halten.“ Los geht es für die U13 mit Duellen gegen Weiz und Kapfenberg, wobei die erste Runde am Sonntag in Leoben gespielt wird.

Länger warten müssen derweil noch die U10 und die Regionalliga. Bei Ersteren sieht Freiberger schon erste Probleme: „Dort besteht der größte Schaden. Die brauchen sicher wieder längere Zeit, um in einen Rhythmus zu kommen.“