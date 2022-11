ASKÖ Burgenland: Ausgezeichnete Sportler

Werbung

2020 und 2021 machte Corona der ASKÖ Jahreskonferenz einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag lud der Dachverband rund 400 Funktionäre und Sportler in den Neudörfler Martinihof. ASKÖ-Landespräsident Alfred Kollar: „Es waren zweieinhalb Jahre, vom März 2020 weggerechnet, die uns in allen Bereichen des Lebens vor große Herausforderungen gestellt haben, vor allem in der Bewegung und im Sport. In den Vereinen galt es, Mitglieder nicht zu verlieren und sicherzustellen, dass es geordnet weitergehen kann. 2022 kann man schon im Rückspiegel betrachten. Es war, was Corona betrifft, ein normales Jahr und ein erfolgreiches Jahr für die ASKÖ Burgenland.“ So starteten die beiden Mattersburgerinnen Alissa und Charlize Mörz bei der Kunstturn-WM und -EM. Charlize wurde am Boden die erste burgenländische Staatsmeisterin der Geschichte. Im Tennis schaffte der ASKÖ TC Eisenstadt den Aufstieg in die 2. Herren-Bundesliga und Obmann Werner Mock versprach „wir haben uns schon ein bisschen verstärkt, wollen nicht in der 2. Bundesliga bleiben, sondern schauen, dass wir in die 1. Bundesliga kommen. Auch bei den Damen in der Landesliga wollen wir angreifen.“

Draßburg und Siegendorf geigen am Rasen auf

Stolz ist die ASKÖ-Familie auch auf ihre Fußballer – ASV Draßburg ist als Siebenter der Regionalliga aktuell die Nummer eins im Burgenland, ASV Siegendorf blickt auf eine Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga Ost und den Sieg im BFV-Cup zurück. Dem standen die Ringer aus Neufeld um nichts nach, holten sie doch acht Medaillen bei der Österreichischen Meisterschaft. Tina Hetfleisch wurde Junioren-Weltmeisterin im Grasski.

Damit diese Erfolge möglich sind, braucht es auch engagierte Funktionäre, wie Astrid Gruber, Edmund Kiss und Daniel Karacsonyi, die heuer die ASKÖ Trophy in der Kategorie Funktionäre erhielten.

Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt Robert Bambasek, der in seiner gesamten Laufbahn – diese begann 1966 beim ASV Neufeld – stets ein großer Förderer des Mädchenfußballs war. Und in der Gegenwart findet seine Pionierarbeit viele Nachahmer, etwa beim ASV Draßburg, der die meisten BFV-Auswahlspieler innen stellt.