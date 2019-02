Im vorigen Jahr gastierten die Herren im Burgenland, das letzte European Open der Damen in Oberwart liegt bereits zwei Jahre zurück. Damals jubelte Kathrin Unterwurzacher (bis 63 Kilogramm) über den Sieg. Für sie kommt das Turnier aber zu früh. Sie erlitt im Dezember 2018 im Trainingslager in Japan eine Knieverletzung. Die Tirolerin steigt erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Saison ein.

Poiger zuletzt wieder als Kampfrichter im Einsatz

Das European Open der Damen wird am Samstag wie gewohnt von Martin und Roland Poiger organisiert. Zweiterer stemmt die Veranstaltung trotz einer sehr intensiven Zeit mit vielen Einsätzen als Kampfrichter. Er war zuletzt in dieser Funktion beim Grand Prix in Tel Aviv im Einsatz und wird auch bei den Grand Slams in Paris und Düsseldorf – zwei Wochen nach Oberwart – als Referee fungieren. Die European Open und das darauffolgende Trainingslager organisiert er mit seinem Team in gewohnt souveräner Manier. Die Besucher dürfen sich kommenden Samstag vor allem in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm über viele interessante Kämpfe freuen. Mit Lisa Dengg, Mara Kraft, Jacqueline Springer und Katharina Tanzer greifen vier Österreicherinnen in dieser Kategorie an. Tanzer landete zuletzt bei den Euroepan Open in Sofia an der fünften Stelle. Die mit Abstand erfahrenste Athletin ist Sabrina Filzmoser (bis 57 Kilo). Sie kämpfte sich bereits 2013 in Oberwart aufs Podest und jubelte damals über Silber.