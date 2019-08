Beim Freitagsspiel treffen mit dem SV Großpetersdorf und dem SV Dt. Kaltenbrunn zwei ehemalige 2. Liga Süd-Teams aufeinander. Nach dem gleichzeitigen Abstieg in der Vorsaison machen sich beide Teams berechtigte Hoffnungen auf den Wiederaufstieg. Während die Gastgeber aus Großpetersdorf mit vier Punkten zufrieden mit ihrem Start sein können, haderte der SVDK doch mit bis dato nur einem Zähler aus zwei Spielen. „Wir sollten schon vier bis sechs Punkte auf unserem Konto haben“, ärgerte sich Co-Trainer Fritz Fuchs. Trotz zeitweiser guter Spielanlage klemmt es bei der Tot-Truppe in der Offensive, wo man erst in Loipersdorf und nun gegen Oberdorf zu viel liegen ließ.

Mit Joachim Fuchs und Jochen Hafner werden wohl zwei Stammspieler wieder mit dabei sein. Dennoch haben die Gäste Respekt vor dem Gegner: „Der Freitagstermin ist ungewohnt für uns, in Großpetersdorf ist es sowieso immer ungut zu spielen“, so Fuchs zur BVZ. In den letzten drei Aufeinandertreffen der Traditionsvereine konnte sich außerdem jeweils das heimische Team durchsetzen.

Die Großpetersdorfer wollen sich auf ihre Stärken besinnen und den Gegner nicht unterschätzen. „Kaltenbrunn hat eine komplett neue Elf, wobei wir ganz einfach Gas geben müssen“, erklärte SVG-Obmann Harald Schneller vor dem Duell. Mit Thomas Tiefengraber kommt eine Stütze in der Mannschaft nach Sperre wieder zurück in die Startelf. Ein Sieg würde die Top-Platzierung der Großpetersdorfer in der 1. Klasse Süd weiter zementieren und die Anwärterschaft auf einen etwaigen Aufstieg bestätigen.

Das Spiel beginnt am kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, auf der Sportanlage des SV Großpetersdorf.