Die Eltendorferin Amila Goljak war heuer nur bei zwei Meisterschaften am Start. Denn wegen Covid-19 wurden alle anderen Bewerbe gestrichen. Die Staatsmeisterschaft wurde dreimal verschoben, „sie kam dann aber nicht zustande, ebenso wie die Europameisterschaft“, berichtet Amila Gojak.

Die EM im September in Belgien wurde ebenfalls abgesagt. Für Gojak ist das zehrend: „Es ist schon mühsam, da wir nicht wissen, wann es wieder losgeht und auch, auf welches nächstes Ziel ich mich vorbereiten kann.“ Kontaktsportarten in geschlossenen Räumen sind weiter untersagt, Gojak darf dennoch trainieren, da es für das Leistungszentrum in Graz eine Sondergenehmigung gibt. „Damit wir uns auf internationale Meisterschaften vorbereiten können.“ Auch Fitnessstudio-Besuche bleiben aus, das Krafttraining wird zuhause erledigt. Die junge Sportlerin dazu: „Mein Alltag hat sich verändert.“